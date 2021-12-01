В Казахстане отмечают День Первого президента, сообщают СМИ страны.

Дату для этого дня выбрали неслучайно — 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах. Они проводились на безальтернативной основе, Назарбаев получил тогда 98,7 процентов голосов.

Нурсултан Назарбаев в самые сложные периоды истории суверенного Казахстана принимал взвешенные и ответственные решения, благодаря которым были обеспечены национальное согласие, стабильность и динамичное развитие страны.

В павильонах Национального музея Казахстана желающие могут ознакомиться с фотографиями, повествующими об этапах развития республики в контексте деятельности елбасы — лидера нации. Данный статус был присвоен первому президенту 15 мая 2010 года, когда парламент Казахстана принял соответствующий конституционный закон.

В республике проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности Нурсултана Назарбаева

Праздник отмечается ежегодно с 2012 года.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Первому Президенту Казахстана — Елбасы Нурсултану Назарбаеву и поздравил его с Днем Первого Президента Казахстан.