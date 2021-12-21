В Баку создан международный фотоклуб «Кавказ», цель которого – объединить любителей и профессионалов фотографии из Азербайджана и других стран.

Презентация фотоклуба и открытие первой выставки прошли в Русском доме Баку. Однако в полную силу фотоклуб заработает с 15 января, когда будет представлен сайт и анонсирован набор в Школу фотографии, которая будет действовать при клубе «Кавказ».

Об этом в интервью # рассказал президент фотоклуба, известный азербайджанский фотограф Александр Карягин.

Говоря об идее проекта, он признался, что вынашивал ее давно, а название клуба – «Кавказ» — появилось в самый последний момент:

«Хотелось дать такое название, которое бы символизировало идею толерантности, присущую нашему народу, а также дружелюбие сплочение. Думаю, нам это удалось. Наша основная задача – развитие искусства фотографии и сотрудничество с другими подобными организациями, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть», — рассказывает Карягин.

На данный момент «Кавказ» уже наладил творческие контакты с фотоклубами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

У фотоклуба большие планы: «У нас будет несколько кураторов, которые будут развивать определенные подразделения фотоклуба. К примеру, будут отделы по развитию различных направлений фотографии – травел-фото, макро-съемка, пейзажная съемка и архитектура, студийная съемка и др., — говорит А.Карягин, подчеркивая, что при фотоклубе будут регулярно проводиться мастер-классы, которые будут проводить известные мастера фотографии. — Помимо этого, фотоклуб будет организовывать крупные выставки, причем не только в Азербайджане, но и в других странах».

Отдельное внимание стоит уделить Школе фотографии, которая будет создана при клубе «Кавказ». По словам А.Карягина, особенностью занятий в в школе станет индивидуальный подход к каждому ученику. Школа, как и в целом фотоклуб, будет открыта для всех желающих – занятия будут осуществляться на бесплатной основе. Однако заявки за членство в клубе будут рассматриваться руководством структуры: «Будет утверждена система сертификации», — подчеркивает президент фотоклуба.

И еще один важный нюанс. В память о прославленном азербайджанском фотохудожнике Фариде Хайрулине создатели клуба «Кавказ» внесли в качестве дополнения к логотипу инициалы мастера:

«Мне посчастливилось поработать с Фаридом Хайрулиным несколько лет. Это был замечательный человек и большой профессионал. К сожалению, я не успел с ним обсудить наш проект по созданию фотоклуба, но уверен, что Фарид поддержал бы эту идею. Он всегда выступал за то, чтобы в стране были созданы хорошие условия для развития молодых кадров в фотографии», — заключил А.Карягин.