Картины с выставки отдадут семьям шехидов — дань памяти героям от депутата Милли Меджлиса

Депутат Кенуль Нуруллаева, по инициативе которой в Азербайджане уже прошло несколько мероприятий в память о шехидах Карабахской войны, осуществит очередной проект.

Как сообщает #, 14 апреля в Музейном центре по инициативе и организации К.Нуруллаевой и при поддержке Министерства культуры состоится открытие выставки, посвященной памяти героев, отдавших свои жизни за освобождение Карабаха от армянских оккупантов.

На выставке будут представлены 59 полотен азербайджанских художников Шамсаддина Алиева и Эльшана Аббасова.

«Выставка неслучайно проходит в этом месяце — апрельские бои 2016 года явились ярчайшим примером непреклонной воли, решимости, самопожертвования и патриотизма азербайджанского народа и явились предвестником освобождения Карабаха», — написала депутат на свой странице в соцсети Facebook.

Она также отметила, что представленные на выставке картины будут посвящены памяти 31 шехида Второй Карабахской войны, проживавших в Низаминском районе, свыше 20 шехидов апрельских боев и сражений на армяно-азербайджанской границе в Товузском направлении в июле 2020 года, а также произведения, посвященные сыновьям азербайджанского народа, чьи имена занимают особое место в сердце каждого из нас – Национальным героям генерал-майору Поладу Гашимову и подполковнику Мураду Мирзоеву.

Член Союза художников Азербайджана, ветеран Первой Карабахской войны Шамсаддин Алиев – автор знаковых работ, отмеченных на престижных конкурсах. Его картины выставлялись в 50 странах мира. Молодой художник Эльшан Аббасов – участник множества международных выставок, в 2021 году был отмечен наградой «Лучший молодой профессиональный художник» по версии Turkish Summit Awards.

На открытии выставки гостям будет продемонстрирован видеоролик, посвященный отважным сыновьям азербайджанского народа.

И еще одна примечательная деталь – по окончании выставки, 20 апреля, все картины по решению организаторов, будут переданы семьям шехидов в подарок.

Посетить выставку могут все желающие, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.30. Вход – свободный.