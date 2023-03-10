Король Великобритании Карл III наградил своего брата принца Эдварда титулом герцога Эдинбургского, последним носителем которого был муж королевы Елизаветы II принц Филип. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Букингемского дворца.

«Его Величество король был рад предоставить титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфарскому, по случаю 59-го дня рождения Его Королевского Высочества», — сказано в сообщении. В Букингемском дворце добавили, что принц Эдвард будет пожизненно обладать новым титулом.

Титул герцога Эдинбургского ранее за всю историю британской монархии создавался четыре раза: в 1726 году его носителем стал старший сын короля Георга II принц Фредерик, в 1764 году — брат короля Георга III принц Уильям, полный титул которого назывался «герцог Глостерский и Эдинбургский», в 1866 году — второй сын королевы Виктории принц Альфред, а в 1947 году — принц Филип накануне заключения брака с будущей королевой Елизаветой II.

Принц Эдвард получил титул графа Уэссекского в 1999 году по случаю бракосочетания с Софи Рис-Джонс. В 2019 году Елизавета II предоставила своему младшему сыну титул графа Форфарского на его 55-й день рождения.