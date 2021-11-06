С 8 ноября Карелия вернется к прежнему режиму работы, нерабочие дни продлеваться не будут. Такое решение связано со снижением заболеваемости коронавирусом с 300 случаев в сутки неделю назад до 260-270 в последние дни.

Школьники, студенты колледжей и техникумов будут учиться очно, маленькие дети пойдут в детские сады. Также откроются учреждения дополнительного образования и спортивные секции. ВУЗы с форматом обучения определяться сами.

«Я благодарю всех, кто защитил себя и близких и привился! Напомню, что наши медицинские организации продолжат делать забор ПЦР-тестов в том же объеме. В среднем, это около 2200 исследований в день. Пункты вакцинации также работают, вакцины в республике достаточно. Всем здоровья!», — написал в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Напомним, что за время пандемии от COVID-19 в Карелии умерло 1008 человек.