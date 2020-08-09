«Карабах» в Лиги чемпионов сыграет с македонским клубом

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграет азербайджанский футбольный клуб «Карабах».

Как сообщает azerisport.com, агдамский клуб сыграет с македонским клубом «Силекс». Согласно жребию, игра пройдет в Баку.

Матчи этой стадии пройдут 18-19 августа. На этой стадии турнира победитель пар будут определены по результатам одной встречи.

В числе потенциальных соперников чемпиона Азербайджана были также «Динамо» (Брест, Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания).

Победители этой стадии выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы.