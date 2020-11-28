Карабах может стать зоной с доступной для лиц с инвалидностью средой

На освобожденных от армянской оккупации территориях создадут всю необходимую для полноценной жизни инфраструктуру. При этом, безусловно, будут учитываться интересы всех групп граждан, и в частности людей с инвалидностью.

На освобожденных территориях будут созданы учреждения социальных услуг и реабилитации. В них, как сообщает министерство труда и социальной защиты населения, люди с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти необходимые им лечебно-реабилитационные процедуры. Данные учреждения оснастят современным оборудованием, а в ходе лечебно-восстановительных процедур будут эффективно использоваться и местные природные лечебные ресурсы.

Реабилитационные центры строят и ремонтируют по всей стране. Так, в прошлом и в этом году такие объекты после капитального ремонта и реконструкции были открыты в Баку, Нафталане, Хачмазе, Шеки, Ширване и Евлахе.

На освобожденных территориях постепенно будет восстанавливаться жизнь, и туда будут возвращаться наши вынужденные переселенцы с семьями. Помимо того, что во время войны некоторые получили те или иные виды инвалидности, возможно среди переселенцев будут и те, кто родились с инвалидностью, а также получившие инвалидность в результате несчастных случаев, болезней. Реабилитационные услуги должны быть на данных территориях в обязательном порядке, а объем этих услуг будет зависеть от численности населения в этих регионах. Об этом # заявил руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов.

Реабилитация носит не только медицинский, но и психосоциальный характер, и для этого на освобожденных территориях есть все условия. Карабах богат природой, там чистый воздух, целебные источники, в общем, прекрасная среда для качественной реабилитации. Также в этой зоне есть все условия для развития санаторно-курортного туризма.

Эксперт отметил, что освобожденный от вражеских сил Карабах будут восстанавливать с нуля, и будет намного легче предусмотреть при строительстве все условия для людей с инвалидностью, соответствующие международным и местным стандартам. Он подчеркнул, что люди с инвалидностью, такие же как и все, полноправные члены нашего общества и граждане республики, и их права должны соблюдаться.

«В административных зданиях, школах, больницах, жилых домах и т.д. должны быть созданы все условия, а именно должна быть создана доступная среда для людей с инвалидностью. Это одно из основных требований нашей Конституции, Конвенции по правам людей с инвалидностью, а также закона Азербайджанской республики «О правах людей с инвалидностью». Помимо зданий, должны быть для лиц с инвалидностью предусмотрены и транспорт, надземные и подземные переходы, мосты», – говорит эксперт.

По его мнению, можно было бы даже выдвинуть в правительстве предложение о том, чтобы Карабах стал полностью доступной зоной для людей с инвалидностью. Туда в этом случае будут приезжать люди с инвалидностью из разных концов страны, чтобы получать различные услуги, в том числе туристические. Люди с инвалидностью из других стран будут охотно приезжать в этом случае в данные регионы в качестве туристов.

Халилов подчеркнул, что опыт создания соответствующей инфраструктуры в стране имеется. Так, в Баку строят переходы, приспособленные для лиц с инвалидностью, автобусы Bakubus оснащены пандусами, а также лондонские такси, именуемые в народе «баклажанами». Специалисты по инфраструктуре должны знать о нормах и стандартах для людей с инвалидностью, и претворить их в жизнь на освобожденных территориях.

«Конечно, неправительственные организации, занимающиеся вопросами инвалидности, тоже внесут свой вклад в это дело, но сейчас мы ждем, когда ситуация полностью стабилизируется, и когда можно будет ознакомиться с планами, программами правительства, которые наверняка появятся на сайтах официальных органов. Если мы увидим, что есть моменты, где не учитываются права людей с инвалидностью, то обратимся в правительство и попросим внести коррективы. Но, – говорит Халилов, – уверен, что в подобном не будет необходимости, все будет учтено и будут соблюдены все необходимые стандарты, чтобы сделать жизнь граждан с инвалидностью более комфортной».