«Карабах» гарантировал себе медали АЗПЛ сезона 2020/21

За пять туров до завершения премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2020/21 агдамский «Карабах» гарантировал себе место в топ-3 и путевку в Лигу конференций.

Как сообщает azerisport.com, даже если подопечные Гурбана Гурбанова уступят в оставшихся у команды пяти матчах, а «Сумгайыт», идущий сейчас 3-м, наберет максимальное количество очков, то и при этом раскладе «химики» не обойдут агдамцев, так как проигрывают им по личным встречам.

Таким образом, «Карабах», набравший на данный момент 47 очков, гарантировал себе, как минимум, бронзовые медали сезона и участие в ЛК.