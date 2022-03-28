Смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АРД.

«Это не является целью НАТО <…> Мы оба (в том числе Байден — прим. ред.) едины во мнении, что это не та цель, которую мы преследуем», — подчеркнул Шольц.

Накануне, выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что спецоперация на Украине «никогда не станет победой для России», а российский президент «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме заверили, что он не имел в виду смену режима в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что «никогда бы не использовал» подобных слов в отношении Путина. Также он призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине.