Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что импорт газа теряет важность для Германии, так как страна продолжает переход на декарбонизацию экономики. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Германия к 2045 году планирует полностью отказаться от газа, нефти и угля, став климатически нейтральной страной.

«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», — сказал канцлер.

Шольц отметил, что Германия продолжает сохранять приверженность тому, чтобы Украина транспортировала российский природный газ и в будущем, так как в данный момент этот ресурс имеет важное значение для энергетического перехода. Он напомнил, что Германия и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины.