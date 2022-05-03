Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF рассказал, что НАТО не станет принимать непосредственное участие в украинском кризисе, сообщает РИА «Новости».

«Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие — тоже», — сказал он.

По словам главы кабмина Германии, странам в последние десятилетия удавалось сохранять мир, поскольку «хватало рациональности», чтобы говорить об отсутствии прямой конфронтации между РФ и НАТО.

Ранее Олаф Шольц заявил, что санкции, наложенные на Россию с момента начала украинского кризиса, не могут быть сняты без достижения согласия между Москвой и Киевом.

Он также уточнил, что Германия продолжит поддерживать Украину, включая помощь в оборонительной сфере. При этом, по его словам, ФРГ не будет действовать необдуманно, «только потому, что кто-то громко этого требует».