Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система», — заявил он на конференции, организованной агентством DPA. «И эта ясность необходима. Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», — добавил Шольц. «Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — сказал он.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.