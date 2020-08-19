Канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против ответственных за насилие в Беларуси

Европейский союз должен ввести санкции против представителей властей Беларуси, ответственных за применение насилия в отношении демонстрантов и оппозиции. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц перед началом онлайн-саммита ЕС по Беларуси. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

«Я рад проведению специального саммита по ситуации в Беларуси, — отметил Курц. — Потому что я считаю важным, чтобы у ЕС была четкая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов».

Курц также заявил, что в Беларуси необходимо провести новые выборы президента, которые станут свободными и справедливыми.

По мнению австрийского канцлера, прошедшие в Беларуси выборы «не были ни свободными, ни справедливыми». «Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — призвал Курц.

Он добавил, что в Беларуси необходимо наладить диалог между белорусскими властями и оппозицией. (ТАСС)