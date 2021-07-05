Бывший спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, утвержденный кандидатом в президенты страны от консервативной партии, выступил против ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — сказал он.

Между Эстонией и Советской Россией в 1920 году был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Ранее главный штаб Сил обороны Эстонии заявил, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу республики.

По его данным, 15 июня два российских самолета без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и пробыли там менее минуты.

Как утверждает штаб, транспондер истребителей был выключен. Кроме того, согласно заявлению сил обороны республики, у самолетов не было плана полета и отсутствовала радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.