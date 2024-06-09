Экс-депутат парламента Ирана Зохре Элахиан, которая стала первой из четырех женщин, прошедших регистрацию в качестве кандидата на пост президента, отказалась от участия в выборах.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети X.

В своем сообщении Элахиан отметила, что снимает свою кандидатуру и поддерживает «кандидата, которому доверяют народ, ученые и элиты».

Ранее свои кандидатуры решили снять еще четыре кандидата. Сейчас в Иране идет проверка на соответствие кандидатов в президенты установленным требованиям. Среди зарегистрировавшихся на выборы есть три действующих и 13 бывших министров, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, нынешний и бывший спикеры парламента Мохаммад Багер Галибаф и Али Лариджани.

Выборы проводятся после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, голосование состоится 28 июня, второй тур в случае необходимости – 5 июля.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.