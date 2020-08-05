Кандидат в президенты Беларуси считает, что республика должна выйти из ОДКБ

Он отметил, что «сегодня целый ряд международных структур нуждаются в кардинальном пересмотре, как, к примеру, Исполком СНГ». «Эти системы не могут обеспечить даже региональную безопасность на уровне стран, которые туда входят. Мы должны серьезно ставить вопрос о том, что постсоветский период заканчивается, инструменты, которые должны были обеспечить более мягкий переход от СССР к независимым государствам, себя выработали, и нам нужны новые инструменты, которые будут обеспечивать безопасность региона, диалоговую площадку, торговые отношения. То, что есть сегодня, стоит дорого и не работает. Мы предложим наш план, как это реформировать», — заявил Дмитриев.