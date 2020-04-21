Канада увеличит финансирование ВОЗ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна предоставляет ВОЗ ежегодно порядка $10 млн.

Премьер подчеркнул, что средства направляются в целях борьбы с распространением коронавируса, а также выявления причин возникновения инфекции.

«Нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится», — подчеркнул Трюдо.

| 2020-04-21T22:33:26+00:00 22 апреля 2020, 01:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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