Канада увеличит финансирование ВОЗ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна предоставляет ВОЗ ежегодно порядка $10 млн.

Премьер подчеркнул, что средства направляются в целях борьбы с распространением коронавируса, а также выявления причин возникновения инфекции.

«Нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится», — подчеркнул Трюдо.