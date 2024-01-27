Великобритания и Финляндия решили приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). О решении европейских стран со ссылкой на МИД Объединенного Королевства сообщает ТАСС.

Причиной лишения БАПОР финансовой поддержки странами Европы стали сообщения о том, что некоторые его сотрудники могли участвовать в боевых действиях против Израиля.

«Временно приостанавливается любое выделение средств БАПОР до тех пор, пока вызывающие беспокойство обвинения не будут тщательно изучены. Мы по-прежнему считаем необходимой доставку гуманитарной помощи находящимся в секторе Газа людям, которые отчаянно в ней нуждаются», — пояснили дипломаты Великобритании.