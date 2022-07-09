Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода «Северный поток», еще не принято.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Вилкинсон заявил в комментарии канадскому изданию La Presse.

«Мы обсуждаем это (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос», — сказал он, отметив, что Оттава находится как «между молотом и наковальней» и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

Вилкинсон пояснил, что газопровод «Северный поток» поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада «должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев» и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, «цель санкций – не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии».

«Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех», – подытожил министр.

Как сообщала «Европейская правда», канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.