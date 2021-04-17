Канада приостановила военную тренировочную миссию в Украине из-за вспышки коронавируса

«Обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса», — приводит канал слова представительницы Объединенного оперативного командования Канады Алексии Кройзер.
Она добавила, что заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин. Газета Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам в Украине, что помогло остановить распространение вируса.
Военные не сообщают о числе заразившихся. Командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, пишет газета, заявила, что коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест. В частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.
Сама подполковник Лейк заразилась коронавирусом после прибытия в страну в марте. Предыдущий командующий Сара Хир также заболела COVID-19, в результате они пропустили церемонию смены командного состава и первую в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине.
В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания. (РИА Новости)