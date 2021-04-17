Канада приостановила военную тренировочную миссию в Украине из-за вспышки коронавируса

Сама подполковник Лейк заразилась коронавирусом после прибытия в страну в марте. Предыдущий командующий Сара Хир также заболела COVID-19, в результате они пропустили церемонию смены командного состава и первую в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине.