Два военных корабля Канады на четыре месяца отправляются в северную часть Атлантического океана и Балтийское море в рамках операции Reassurance, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на объявление вооруженных сил Канады.

Согласно данным, в Балтию отправляются корабли Kingston и Summerside со специальной командой и оборудованием для разминирования. «Канада отправляет два корабля береговой обороны класса Kingston, чтобы помочь мерам НАТО в обеспечении безопасности и сдерживании в Центральной и Восточной Европе», — отмечают в коммюнике.

В период с июля по октябрь суда присоединятся к первой постоянной группе противоминной защиты НАТО. Вместе с тем в Канаду вернутся суда Halifax и Montreal.