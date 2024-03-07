Вступление Швеции в состав НАТО может превратить ее в логистический центр и пункт переброски войск альянса. Это утверждает газета Financial Times (FT).

Как пишет издание, вступая в НАТО, Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечения подкрепления по морю, поскольку в распоряжение Североатлантического альянса войдет расположенный посередине Балтийского моря остров Готланд. Страны — члены НАТО смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее страны Прибалтики полагались на Сувалкский коридор, отделяющий Прибалтику от Польши, подчеркивает издание.

«Балтийское море становится «озером» НАТО», — приводит газета слова главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша. «Прибалтийские страны теперь менее зависимы от Сувалкского коридора. Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — отметил он.

По мнению бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, вступление Швеции и Финляндии в альянс также позволит НАТО рассматривать Северную Европу как один регион, без пробелов на карте, пишет газета. «От Нарвы [в Эстонии] до Нуука [в Гренландии] с востока на запад и Киркенеса [в Норвегии] до Кракова [в Польше] с севера на юг», — приводит его слова издание.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Флаг страны у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет поднят 11 марта. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Финляндия и Швеция получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года. (ТАСС)

