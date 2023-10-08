После второго за сутки телефонного разговора лидеров Израиля и США американская администрация приняла решение о неотложном предоставлении Еврейскому государству военной помощи, сообщает ГосРадио Kan Bet.

«ВС США планируют перебросить военные корабли и самолеты поближе к Израилю в знак поддержки. Перемещения могут начаться немедленно, но все средства не будут находиться на месте в течение нескольких дней (особенно корабли)», — говорится в сообщении.

Как сообщает Пентагон, в состав группы USS Gerald R. Ford входят авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а также эсминцы с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) и USS Roosevelt (DDG 80).

«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе. Кроме того, правительство США будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Первая помощь начнет поступать уже сегодня и будет доставлена в ближайшие дни», — говорится в сообщении.