Какие факторы толкнут цены на азербайджанский природный газ вверх? – российский эксперт

О проблемах газового рынка, о том, каково будущее природного газа, рассказал в интервью «Зеркало», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Сейчас на газовом рынке наблюдаются большие проблемы. Причем проблемы, как с «Турецким потоком», так и с «Северным потоком». Такие страны как Турция и Германия в разы уменьшили закупку российского газа. Как вы считаете, это временное явление?

— Я думаю, что резкое снижение спроса на природный газ весной 2020 года – это начало тренда, который приведет нас в мир, где будет меньше источников энергии и больше источников возобновляемых. Пока снижение спроса можно объяснить объективными факторами: COVID-19 и сокращение почти всех видов экономической деятельности, включая автотранспорт и пассажирские перевозки; очень теплая зима 2019-2020 гг.; резкое снижение цены нефти из-за краха ОПЕК+, заставившее производителей углеводородов увеличить объемы предложения на рынке для сохранения своих доходов.

Замена традиционным источникам энергии появится не в 2020 году. Чтобы это произошло потребуются многие годы и триллионы долларов инвестиций. Никуда не денутся естественные преимущества нефти и газа: 1) они аккумулируют максимальное количество энергии в минимальных объемах (за исключением обогащенного урана); 2) уже создана инфраструктура добычи, транспортировки, переработки и распределения, соответствующая современному уровню развития глобальной экономики. Ветровой или биоэнергетике такого уровня развития удастся добиться только через несколько десятилетий. Хотя совершенствование технологий будет подталкивать государства и частных инвесторов к тому, чтобы решать задачу развития альтернативных источников энергии.

Поэтому и «Турецкий поток» и два «Северных потока» еще послужат потребителям в Европе и в Средиземноморье. Но весьма вероятно, что эти проекты ознаменуют собой пиковую точку экстенсивного развития инфраструктуры углеводородной экономики, за которой наступит многолетний период упадка.

— Многие эксперты отмечают, что сегодня себестоимость СПГ дешевле, чем природный газ. Насколько данное утверждение соответствует действительности?

— В целом делать такие заявления преждевременно. Ситуативно несколько раз возникали ситуации, когда производители СПГ были готовы реализовывать свой товар по ценам, вполне сопоставимым с ценой природного газа на одной из главных торговых площадок планеты: в Западной Сибири (Надым), Западной Европе (TTF), а также в Северной Америке (Henry Hub). Но анализировать динамику ценовых индексов и поведение игроков рынка природного газа в периоды паники – неблагодарное и мало полезное занятие.

Буквально в наши дни цены газа на ключевых торговых площадках планеты достигли исторического минимума, откуда возможно движение только в одну сторону – вверх. Именно это произошло месяц назад на другом важнейшем рынке – нефтяном. Пока неизвестно, как быстро будет идти восстановление цен на газ. Но не трудно предвидеть, что с нынешних минимумов они станут увеличиваться уже в ближайшие недели. Убежден, что это будет касаться и трубопроводного газа, и СПГ. Главный же фактор пока остается неизменным – себестоимость СПГ пока выше и ему будет трудно конкурировать с российским трубопроводным газом в Германии и аналогичным азербайджанским газом в Южной Европе.

— Азербайджан также является экспортером природного газа. Можно ли сказать, что текущее положение дел на газовом рынке сделает нерентабельными такой проект как Южный газовый коридор?

— Для ответа на этот вопрос важно определить горизонт времени, в рамках которого мы делаем прогноз. В ближайшие 1-2 года рентабельность проекта останется минимальной и, возможно, даже отрицательной из-за спада в мировой экономике и снижения цены главного «энергоносителя» — нефти. Но восстановление экономики Турции и государств Южной Европы вместе с безудержной эмиссией денег в США и ЕС обязательно толкнут цены на азербайджанский природный газ вверх. Так что в среднесрочной перспективе (5-10 лет) это вполне привлекательный проект, который позволит инвесторам вернуть с прибылью свои вложения. Относительно более долгой перспективы пока можно только гадать, убедительных данных для разработки надежных прогнозов у нас нет.