Как же быть с Минской группой? – варианты от главы центра Восток-Запад

Состоялись первые переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И в ходе телефонного разговора глава Госдепа заявил, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Но самое интересное, в официальном сообщении отмечается, что стороны, коснувшись послевоенной ситуации в регионе, подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса в рамках деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

То есть, Вашингтон в очередной раз повторил свою позицию по работе Минской группы. Официальный Баку, как известно, против восстановления активности этого формата, ибо считает, что переговариваться больше не о чем – вопрос статуса Нагорного Карабаха ушел в историю.

Но не сегодня-завтра Блинкен позвонит и в Баку, и тут очень интересно, что ответит президент Алиев, если госсекретарь США повторит свои слова о необходимости возобновления деятельности МГ ОБСЕ? Какие аргументы в силах выдвинуть Баку против позиции США?

На эти вопросы # ответил политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Звонок Блинкена в первую очередь Пашиняну произошел не случайно. Я думаю, что это было выражение поддержки ему в свете тех событий, которые происходят сегодня в Армении, где Россия фактически мобилизовала всю оппозицию против Никола.

И разговор о разрешении и дальнейшем мирном развитии карабахского процесса Энтони Блинкен тоже завел не случайно, потому что Соединенные Штаты сегодня, при администрации Джозефа Байдена, имеют совершенно другие внешнеполитические приоритеты, чем те, которые исповедовали при прежней администрации Трампа.

И в этом контексте я согласен с вами, что госсекретарь США наладит контакт и с Баку, и, наверняка, поговорит с Ильхамом Алиевым. И предлагать будет то же самое – мирные послевоенные переговоры с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В принципе, месседж уже, как говорится, подан, и я думаю, США будут настаивать на этой своей позиции. Насколько это получится? Конечно, это зависит от очень многих обстоятельств.

Во-первых, хочет ли того Баку? Хоть Ильхам Алиев и говорил, что он считает посредничество МГ ОБСЕ ненужным, бессмысленным и бесплодным (я думаю, что он прав был в этом смысле), однако на сегодня сложились такие реалии, что фактически вопрос о мирном завершении того процесса, который начался 27 сентября, повис в воздухе. То есть, сегодня мы реально не имеем мира. Мы имеем его де-факто, но не имеем его де-юре. То есть, нет никакого мирного соглашения. И Соединенные Штаты хорошо понимают, что отпустить этот процесс полностью под контроль России не в их интересах, потому что, как мы понимаем, многие годы карабахский конфликт (и не только этот конфликт) использовался, что Западом, что Россией, именно в целях геополитической борьбы и реализации своих геополитических планов. Именно поэтому в одном стороны были совершенно согласны – ни в коем случае не допустить разрешения конфликта. Потому что после этого исчезает поле для политических маневров.

Но при этом за 26-27 лет посредники забыли о том, что когда-нибудь процесс может выйти из-под контроля мирного управления конфликтом и перейти в горячую фазу, что и произошло. Но сейчас американцы, видимо, считают, что если Россия вмешалась (она как бы остановила этот процесс, не допустила продолжения эскалации, армянская община осталась в Карабахе, а Азербайджан освободил больше районов, чем это предполагалось во всех мирных предложениях по урегулированию), то теперь и им можно подключиться к процессу.

То есть, в каком-то смысле Вашингтон решил подключиться к процессу после того как грязную работу сделала Россия. Посчитав, что теперь ни в коем случае нельзя оставить Россию одну перед дальнейшим развитием событий, потому что в таком случае регион полностью перейдет под контроль Москвы.

Как может реагировать Азербайджан на эту ситуацию? Как мы помним, хоть Ильхам Алиев и говорил, что МГ ОБСЕ уже не нужна, но, однако, встретился с сопредседателями. Я думаю, что в принципе нам даже нужна Минская группа. Она нужна в том смысле, чтобы Азербайджан и, вообще, наш конфликт, который остался неразрешенным юридически, не попали под контроль России. Потому что Москва в этом случае будет диктовать свою волю обеим сторонам конфликта. Признаки этого мы уже видим сегодня. В этом смысле нам нужно, чтобы США, Франция и Россия участвовали вместе в процессе окончательного разрешения нашего конфликта.

Однако проблема заключается в том, что все эти страны настроены довольно проармянски. Особенно администрация Байдена, я уж не говорю про Францию, а деятельность России по поддержке армянской стороны у всех перед глазами, в комментариях не нуждается. В этой ситуации Баку может либо настаивать на расширении формата МГ ОБСЕ, на включении в нее, например, Турции, Великобритании и ФРГ, либо отказаться от нее вообще. И вот когда Азербайджан откажется от МГ ОБСЕ, безусловно, начнется давление на него со всех сторон, и при этом наша страна попадет под полный контроль России вместе с недоурегулированным конфликтом. Поэтому я думаю, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации для Азербайджана стала бы организация некой затяжной дискуссии вокруг этой темы. То есть, сначала заявить об отказе, обосновав это тем, что МГ себя не оправдала. Потом потребовать расширения формата сопредседателей. Затем настаивать на том, чтобы расширение происходило за счет государств, близких и лояльных к Азербайджану. В этом случае мы можем наблюдать за развитием динамики вокруг всего этого, и в зависимости от этого действовать по ситуации. Потому что мир сегодня намного более изменчив, чем это было еще 5-10 лет назад. Поэтому однозначно поспешных решений сегодня принимать нельзя, это моя позиция.

А в принципе у Азербайджана есть полные основания для отказа от услуг МГ, которая 27 лет фактически бездействовала, никак не развивала мирный процесс вокруг Карабаха. Где гарантия, что она не станет вести себя так же и в следующие 27 лет? Вот этот аргумент у нас есть, конечно.