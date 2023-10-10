Авианосец США Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

А Армейское радио Израиля сообщает, что приземлился первый самолет с американскими боеприпасами.

Отметим, что США еще вчера отправили военно-морской флот к берегам Израиля, в состав группы USS Gerald R. Ford входят авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а также эсминцы с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) и USS Roosevelt (DDG 80). (Haaretz)