Как рождается нация…

Официальное сообщение об освобождении Шуши, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, безусловно стало шоком для очень многих армян. И не только проживающих непосредственно в РА, но и являющихся гражданами самых разных государств мира. Слишком уж долго и усердно им внушали, что «армянская армия непобедима». Слишком уж надрывались представители МО РА, тиражируя фейки о реальном положении дел на фронте.

Даже сейчас, после очевидного для всего мира освобождения Шуши, о котором с фото- и видеодоказательствами уже написали многие зарубежные СМИ, от российской газеты «Известия» до французской «Ле Монд», армянская сторона продолжает нести несусветную чушь. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашим войскам», — написал на своей странице в соцсети «Facebook» представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.

Это тот самый персонаж, который регулярно уверял армянскую общественность, что ВС РА бесконечно наносят поражения азербайджанской армии, при этом почему-то отходя на «заранее приготовленные позиции». Верить ему давно уже перестали не только зарубежные эксперты, но и многие армяне. Есть среди них немало тех, кто понимает грандиозное поражение РА. И это увеличивает риск совершения провокаций и даже терактов в отношении азербайджанских и турецких дипломатов, а также представителей азербайджанской диаспоры в разных странах мира.

В этой связи уместно будет напомнить, что в ночь с 6 на 7 ноября было совершено вооруженное нападение на здание почетного консульства Азербайджана в Харькове. Около 02:30 было выпущено 6 пуль по офису почетного консульства, расположенного по адресу Ярослава Мудрого, 7. Пули попали в окно и дверь. В видеокамеры попали кадры совершения инцидента двумя молодыми людьми. По факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование. Кроме того, было совершено вооруженное нападение на Азербайджанский культурно-информационный центр в Харькове. Об этом сообщил АЗЕРТАДЖ народный художник Украины, скульптор, наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов. По его словам, по первым предположениям, было произведено два выстрела, пули попали в окна. С.Гурбанов отметил, что в связи с произошедшим инцидентом обратился в Харьковскую городскую полицию.

Да, есть уже заявление МИД Украины, которое решительно осуждает совершенный неизвестными лицами обстрел здания почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Указывается, что правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности. Кроме того, Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана в стране. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. «Все официальные представительства Азербайджана в ближайшее время будут взяты под охрану полиции», — заявил глава Национальной полиции, сообщает пресс-служба этой госструктуры в Facebook. Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

Пока нет достаточных оснований утверждать, что все эти провокационные действия были совершены или заказаны армянской стороной. Но дело в том, что Союз армян Украины до сих пор не выступил с заявлением о том, что случившееся в Харькове не является делом их рук. Плюс, история пестрит примерами нападения армян на азербайджанцев и турков, терактами в отношении наших дипломатов. Прецеденты есть, что и дает основания для подозрений. Тем более, что армянская диаспора в Украине в известной степени чувствует себя очень вольготно. Ведь, главой МВД Украины и одним из самых влиятельных политиков этой страны является Арсен Аваков, никогда не скрывавший своего покровительства САУ. Ну и, наконец, добавлю, что Аваков не очень хорошо справляется со своими прямыми обязанностями, предпочитая пиариться на сугубо политически выгодных для себя процессах. В частности, в субботу в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик. Президент Украины Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом. Да, мужчину задержала полиция. Но, уже после того, как он совершил нападения.

И таких случаев, когда полиция не в состоянии предупреждать преступления, что говорит о слабой работе по сбору информации по потенциальным правонарушителям, в Украине немало. Плюс, страна просто наводнена оружием.

В этих условиях азербайджанская диаспора в Украине, равно как и в любой стране мира, должна чувствовать поддержку со стороны своей исторической Родины. И в этой связи не могу не обратить внимание на новость, которая почему-то не удостоилась широкого внимания со стороны коллег. Речь идет о том, что Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении порядка оказания социальной помощи проживающим за рубежом малообеспеченным азербайджанцам. Они обретут право на получение социальной помощи от Азербайджанской Республики. В каких случаях? При наличии под опекой азербайджанцев лиц в возрасте до 18 лет, потерявших обоих родителей; при ущербе в результате чрезвычайных ситуаций, военных действий и в случае непредоставления необходимой помощи в виде страховки и других средств, связанных с возмещением ущерба в стране проживания; при возникновении необходимости отправки в Азербайджан тела умершего близкого родственника.

Как видим, прописан перечень наиболее частых причин , когда проживающие в разных странах мира азербайджанцы вынуждены бывают искать помощи. Не секрет ведь, что нередко на отправку тел умерших за рубежом соотечественников представители диаспоры собирают, что называется, всем народом. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в Украине, к сожалению, все еще идет война, жертвами которой могут стать и азербайджанцы, проживающие в этой стране.

Сейчас, после вступления постановления в силу, что произойдет уже 1 января будущего года. все эти вопросы будет решать гораздо легче. Ведь, верхний предел социальной помощи устанавливается в 3000 манатов. Это довольно внушительная сумма. Впрочем, куда важнее не ее размер. Как справедливо заметил глава ОДАУ Хикмет Джавадов, проживающие за рубежом азербайджанцы с чувством гордости сейчас наблюдают за тем, как наша армия освобождает оккупированные армянскими захватчиками территории нашей Родины.

«Мы радуемся, видя, как водружают флаг Азербайджана в городах, районах, селах, которые более четверти века были под армянской оккупацией. Мы рады видеть Азербайджан экономически сильным, независимым государством, ставшим безусловным лидером Южного Кавказа. Мы счастливы осознавать, что наша страна во главе с президентом Ильхамом Алиевым проводит смелую, ориентированную исключительно на отстаивание национальных интересов, внешнюю политику. Мы гордимся своей сильной, могучей Родиной!

И вот сегодня у нас появился очередной повод для гордости. Принятием этого постановления руководство Азербайджана показало всем миллионам соотечественникам, что Родина всегда помнит о них, всегда готова протянуть им руку помощи. Это дорогого стоит. Особенно сейчас, в пору, когда гораздо более могущественные государства мира идут по пути сворачивания помощи своим согражданам, не говоря уже о поддержке проживающих за рубежом соотечественников», — написал он на своей странице в Фейсбук.

И это правильно. Потому, что на наших глазах идет процесс рождения совершенно новой нации. Нации победителей, уверенных в своей Родине. И такую нацию не сломить никому и ничем.