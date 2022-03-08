Наверное, математики и физики с этим не согласятся, но иногда кажется, что в мире ничего случайного не происходит.

С этой точки зрения то, что после падения Варшавского Пакта НАТО осталось и продолжало свою деятельность также имеет свою логику.

Дело в том, что победителей не судят, их не разоружают и не ограничивают в чем-то. Но это только один аспект вопроса. С другой стороны, члены НАТО чувствовали и чувствуют вызовы своей безопасности, в чем мы убедились в эти дни, когда Россия начала военное наступление на Украину.

Поэтому неслучайно, что в последние дни количество стран, желающих стать членами НАТО, не уменьшилось, наоборот, увеличилось. Хотя мы должны были наблюдать противоположное, потому что страны – члены НАТО оставили Украину один на один с Россией…

Но это не привело к падению интереса к НАТО. На днях Финляндия и Швеция выразили желание стать членами НАТО. Они объясняют это тем, отношение их народов к НАТО изменилось, т.к. во время последних опросов 53 процента финнов, 51 процентов шведов высказались за членство своей страны в НАТО.

Но думается, что это не единственные мотивы, на самом деле, причиной такого оборота общественного мнения связано с вторжением России в Украину. Все думали, что Россия не выступит против Украины, но это случилось и многие страны, особенно, европейские поняли, что необходима дополнительная поддержка их безопасности и суверенитету…

Да, в годы правления президента Дональда Трампа НАТО фактически превратилось в аморфное создание. Трамп вел себя таким образом, как будто главным вызовом перед Альянсом являлось увеличение оборонных расходов. Но с приходом к власти Джо Байдена ситуация изменилась. Уже никто не пророчит, например, по поводу того, что Турция покинет ряды НАТО. Даже подобные «прогнозы» в России вызывают иронию.

Примет ли НАТО Финляндию и Швецию в НАТО? Думается, все зависит от того, насколько настойчивы будут их правительства и народы. Внимательный читатель может возразить, а какая польза будет от этого? Нет, конечно, не так. Альянс поддерживает и обеспечивает безопасность своих членов. Что касается Украины, она не является членом Блока. Возможно, в Брюсселе были первичные прогнозы о российской агрессии против Украины, и поэтому они так медлили с принятием Киева в свои ряды, чтобы не брать на себя обязательства по поводу безопасности Украины.

Финляндия и Швеция не простые государства. Во-первых, Кремль не думает об оккупации подобных стран. Во-вторых, эти страны готовы к принятию в ряды НАТО и им не стоит проходить дюжину процедур, чтобы стать членом Альянса.

Одним словом, в настоящее время в мире происходят довольно сложные процессы. Военные блоки пополняются и опустошаются.

Но в НАТО не должны забывать о том, что эти дни являются испытанием и для них. Теперь, на фоне российско-украинской войны многие полагают, что для молодых государств искать себе место под зонтиком НАТО и ЕС довольно рискованное занятие, даже ненужное дело.

К сожалению, они частично правы. Как бы не старались стратеги Альянса обосновать свое решение не воевать на стороне Киева, это не выглядит логично и убедительно, потому что возникают весьма резонные вопросы: Господа, а что вы думали, когда Украина открывала водные просторы Черного моря вашим кораблям, особенно, военным? Что вы думали, когда Киев выполнял различные процедуры для выступления в ряды НАТО? Неужели военное наступление России для вас стало неожиданным? Разве вы не медлили с принятием Украины в НАТО по той простой причине, что ожидали наступления Москвы на Киев? Разве не поэтому вы медлили принятием Украины в НАТО?

Схожие вопросы в принципе, можно продолжить сколь угодно. Но на все эти вопросы есть один ответ: вынуждены отметить, что в отличие от России страны НАТО чувствуют ответственность перед миром. Да, начать третью мировую войну дело простое. Но что будет потом?..