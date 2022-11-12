Ученые из Лундского университета в Швеции нашли способ идентифицировать людей с болезнью Альцгеймера до того, как у них появятся какие-либо симптомы. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 1325 человек из Швеции, США, Нидерландов и Австралии. В начале исследования у участников не наблюдалось каких-либо когнитивных нарушений. С помощью ПЭТ-сканирования ученые визуализировали присутствие тау-белков и бета-амилоидов в мозге участников. Ранее эти белки были связаны с развитием болезни Альцгеймера.

Оказалось, что наличие в мозге двух этих белков повышает риск развития заболевания в 20-40 раз. При этом изменения в мозге происходят за 10-20 лет до первых симптомов. Ученые считают, что если станет возможным диагностировать болезнь до первых когнитивных нарушений, пациенты смогут использовать лекарства от Альцгеймера для замедления болезни на очень ранней стадии. Например, леканемаб, который недавно показал эффективность в клинических испытаниях.

Медикаментозное лечение в сочетании с физической активностью и хорошим питанием подарит пациентам больше шансов предотвратить или замедлить будущие когнитивные нарушения. Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем лечение можно будет рекомендовать людям, у которых еще не развилась потеря памяти.