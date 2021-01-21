Как отразится на азербайджанском рынке рекордный рост цен на российскую пшеницу

Новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке.

Рекордный ценовой рост обусловлен тем, что Россия может ужесточить ограничения на экспорт пшеницы, чтобы обеспечить безопасность продовольственного снабжения.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об установлении пошлин на экспорт зерна из РФ, сообщил Союз экспортеров зерна. Так, с 15 февраля в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в €25 за тонну. С 1 марта размер этой пошлины будет повышен до €50 за тонну, а с 15 марта вводят пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в €25 и €10 за тонну, соответственно. Решение незначительно отличается от предложения Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до €45 за тонну с 15 марта.

Повышение цен на российский зерновой импорт приведет к явному и скрытому подорожанию в нашей стране, сказал # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. По его свидетельству, Азербайджан за последние годы усилил зависимость от импорта российской пшеницы. Как сообщается в отчете Государственного комитета по статистике, Россия экспортировала в нашу страну в январе – сентябре текущего года аж 960,6 тыс. тонн пшеницы. И это не только на 13,4% больше, чем за отчетные месяцы минувшего года. Упомянутые объемы ввезенного из соседней страны злака составили 99,2% импорта пшеницы в Азербайджан за девять месяцев этого года.

Азербайджан входит в топ 10 импортеров российской сельхозпродукции, наряду с Египтом, Южной Кореей, Казахстаном, Белоруссией, Украиной, и Саудовской Аравией. Годовой объем потребления пшеницы в Азербайджане с учетом нужд животноводства оценивается в пределах 3,3-3,6 млн тонн. При этом, в среднем ежегодно закупается 1,3-1,4 млн тонн пшеницы.

С этой точки зрения, рост цен на зерновые из этой страны окажет непосредственное влияние на местный рынок. При этом, повышение цен может охватить не только импортируемое российское зерно и крупы, но также сферы животноводства, где кормовая база зависит от импорта российского зерна. В условиях удорожания российского зерна иные местные птицекомлексы не исключают повышения цен на свою продукцию. «Поскольку себестоимость продукции зависит на 70% от дорожающего корма, в любом случае цены на продукцию птицеводческих хозяйств поднимутся», — заметил в беседе с нами председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

Радует лишь то, что рост цен на российское зерно может быть временным. Эксперты отмечают, что уровень цен выше $300 может продержаться только до весны, когда на ситуацию начнут влиять новости о новом урожае, который будет стоить дешевле. Также многое будет зависеть от готовности к сделкам по таким ценам крупных покупателей. Скажем, Египет — основной импортер российской пшеницы, отменил тендер из-за слишком высоких цен и небольшого числа участников. На последнем январском тендере египетской госкомпании GASC российская пшеница предлагалась по $315 за тонну, румынская — по $292,97 за тонну, французская — по $293,86−297,75 за тонну. В итоге GASC отказался от покупок.

Между тем фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою близки к шестилетним максимумам. Тогда как на внутреннем рынке самой РФ цены принялись падать, как и было задумано. Цены на пшеницу внутри страны после первых новостей об экспортной пошлине сократились примерно на 7%, информируют местные источники. После того, как аграрии поняли, что пошлина в том или ином виде сохранится и в будущем сезоне, держать урожай не имеет смысла. Таким образом российские власти намерены серьезно обвалить цены в своей стране, тем более с учетом высоких запасов в центре и Поволжье.