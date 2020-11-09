Как Лукашенко поторопился стать Ким Чен Ыном…

Создатели первого ядерного оружия (Э.Ферми, Р.Оппенгеймер, И.Курчатов, Ю.Харитон, А.Сахаров и Я.Зельдович) считали, что оно положило конец мировым войнам.

Эти ученые были правы, но частично. Потому что ядерное оружие стало зонтиком безопасности не только для отдельных и нормальных государств, но для некоторых политических режимов – изгоев. Поэтому создание ядерного оружия не только успокоило людей, что время крупных войн прошло, но вызвало определенные тревоги, потому что есть опасность, что его приобретут государства – изгои, даже отдельные мировые террористы.

В конце прошлой недели, когда прочли сообщение о том, что белорусский президент А.Лукашенко после запуска первого блока первой атомной станции объявил свою страну ядерной державой, мы невольно вспомнили некоторые моменты из ядерной эпохи человечества.

Конечно, мирный атом, т.е. атомные электростанции еще не означают, что у какой-то страны появится ядерное оружие, но их можно назвать первым шагом на пути создания собственного оружия, т.к. в атомных станциях получают радиоактивные материалы, которые можно использовать при создании оружия.

Но думается, что Лукашенко вряд ли удастся стать президентом ядерной державы и обеспечить себе неограниченную власть во временном и институциональном планах – нет, пока белорусский президент очень хотел бы оказаться на месте северокорейского президента Ким Чен Ына, который считается чуть ли не «божьим помазанником», получившим свою власть не от народа, а прямо от Бога, которого не может свалить какая — то оппозиция, во главе с какой — то женщиной, а только и только Божий замысел.

Но подобные «деяния» Лукашенко, объявление Беларуси «ядерной державой», уже кое-что говорят о политических амбициях бывшего директора совхоза, который правит страной сообразно оруэлловскому «Скотному двору». Однако, мировой опыт, в том числе, опыт других авторитарных режимов показывает, что народ нельзя вечно обманывать,- наступает день, когда народ начинает требовать свободу.

Мы, по мере возможности, стараемся следить за последними событиями в Белоруссии, и у нас возникает такое представление, что перед нами грамотный и достойный свободы народ, который по признаниям даже российских авторов, по протестным показателям превосходит соответствующие былые протестные ресурсы в таких странах, как Украина или Грузия. Просто-напросто все упирается в то, что Беларусью правит диктатор чисто азиатского толка, который, наверное, каждый день перед сном просит Бога, чтобы он наделил его такой же властью, как Ким Чен Ына.

Но увы! У каждого диктатора есть свой, собственный удел: одни благополучно завершают свою политическую миссию, другим же приходится отвечать не только за свои грехи и преступления, но даже за преступления всех представителей своего знатного рода.

Конечно, мы затрудняемся прогнозировать финал власти Лукашенко, может быть ему повезло, что правит страной, которая находится в Европе, ему повезло в том, что его оппозицией являются европейские страны и народы, даже его собственный народ, не является азиатским.

Почему мы особо подчеркиваем это обстоятельство? Дело в том, что азиатские страны всегда славились своими деспотами и покорностью народов. Но бунт азиатский также отличался и даже теперь отличается жестокостью – да, вспомните, хотя бы Каддафи, который был убит без суда и следствия.

Но тут информированный читатель сразу же напомнит нам Николая Чаушеску. Тогда все считали это финалом не только европейско-просоветского деспотизма.

Многие тогда даже не предполагали, что путь к настоящей демократии долог и тернист: на этом пути еще будут деспоты малого и большого калибра. Одним, скорее всего, последним из них является и Лукашенко, который стыдится американских выборов, который остается во власти только из-за жалости к своему народу – ведь, вовсе, неизвестно, что же будет с его бедным народом после него, останется ли в этнографических словарях и справочниках такой народ, как белорусы, останется ли после него на карте такая страна, как Беларусь?