Как изменятся выплаты по соцтрахованию для индивидуальных предпринимателей

Парламент рассмотрит пакет предложений по изменению фиксированных взносов соцстрахования, выплачиваемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Эти и прочие предложения будут рассмотрены в рамках грядущих изменений в налоговое законодательство.

В экспертных кругах говорят о положительной сути этих поправок, поскольку они помогут понизить бремя социальных отчислений в сегменте ИП. «Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики, и соответственно, двукратное сокращение налоговой ставки для определенной категории налогоплательщиков является одним из механизмов стимулирования деловой активности в нелегкий период пандемии», — сказал по этому поводу Trend доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

Так, уже с 1 апреля планируется понизить выплаты по социальному страхованию в фиксированном размере, дифференцировав страховые взносы по регионам. В то же время будут упрощены процедуры администрирования, сообщил # эксперт-экономист Галиб Тогрул. По его словам, люди, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), по действующему НК платят ежемесячно 62,50 манатов социальных взносов независимо от места работы.

«Новый подход заслуживает похвалы, потому что после принятия изменений сумма выплат по соцстрахованию уменьшится. Наряду с этим страховые взносы будут варьироваться в зависимости от региона. Для подсчета суммы социальных отчислений к минимальной зарплате будут применяться коэффициенты», — отметил экономист.

Но рассмотрим размер социальных выплат по столице по новому подходу. Скажем, работники шоу-бизнеса – музыканты, танцоры, комедианты и прочие артисты, зарабатывающие на свадьбах, торжествах и других мероприятиях, будут уплачивать взнос социального страхования в размере 5% от минимальной месячной заработной платы.

Например, тамада в Баку (включая поселки и населенные пункты) будет платить соцстраховку в размере 25 манатов ((250 манатов X 5%) X 2,0), в Апшеронском регионе, городах Сумгайыт и Гянджа — 18,75 манатов ((250 манатов X 5%) X 1,5)), в других городах и районах — 12,50 манатов ((250 манатов X 6%) X 1,0)).

Мастера по пошиву и ремонту обуви, ремонту бытовой техники, ИП в сфере фото, аудио-видео услуг (кроме фото-студий), домработницы, няни, сиделки, маляры, парикмахеры и портные, личные водители, садовники, повара, охранники, а также ИП, представленные в сфере общественного питания, будут платить отчисления в размере 3% от минимальной месячной заработной платы.

Скажем, парикмахер, официант, охранник, портной, часовщик, сапожник, фотограф, няня, садовник в Баку (включая городские поселки и села) выплачивают 15 манатов соцстрахования (250 манатов X 3%) X 2,0). В Апшеронском районе, Сумгайыте и Гяндже эта сумма составит 11,25 манатов ((250 манатов X 3%) X 1,5), в других городах и регионах — 7,50 манатов ((250 манатов X 5%) X 1,0), подсчитал Г. Тогрул. По его словам, охваченные этими категориями ИП будут отчислять взносы обязательного соцстрахования по фиксированной квитанции, что, безусловно, удобно.

Переходя от частного к общему, согласно проекту изменений в НК, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года взносы по обязательному социальному страхованию составят 25% (на текущий момент 50%) от минимальной заработной платы в строительстве и торговле, в других областях – 15% вместо текущих 25%. Такие изменения следуют из поправок в закон «О социальном страховании».