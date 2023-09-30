В селе Алыбейли Зангиланского района для 2568 жителей запланировано проектирование 498 индивидуальных жилых домов и 2-3-этажных зданий на 144 квартиры.

Об этом сообщил старший советник специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов сообщил журналистам, что на первом этапе планируется проектирование и строительство 197 индивидуальных жилых домов для 772 жителей.

Кроме того, на территории планируется спроектировать административное здание, общественный центр, гостевой дом, спортивный оздоровительный центр, торговый центр, семейный оздоровительный центр, зал церемоний, рыночный комплекс и другие нежилые объекты.

В селе Алыбейли планируется построить 2 общеобразовательные школы на 462 ученических места. Также будут построены 2 детских сада на 160 мест.