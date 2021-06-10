Несмотря на то, что встреча президентов США и России состоится на следующей неделе, уже можно обозначить ее контуры и попытаться определить некоторые детали предстоящего дипломатического события.

В то время как ведущие информационные центры мира и их аналитики пытаются предугадать итоги встречи, среди российских политологов уже чувствуется ликование. Причину подобного поведения определить не так уж трудно.

Во-первых, россияне считают, что даже решение о проведении встречи является их победой. Дело в том, что президент Джо Байден свой политический дебют начал с довольно острой и резкой критики в адрес России и ее президента, назвав Владимира Путина «убийцей». Поэтому сперва многие политические наблюдатели решили, что говорить о встрече между Байденом и Путиным требует определенного оптимизма. Но все это уже осталось позади и теперь известно, что, если не произойдет нечто форс-мажорное, встреча состоится в назначенные сроки.

Другой причиной ликования русских является то, что украинский президент В.Зеленский попытался встретиться с президентом Дж. Байденом еще до встречи последнего с Путиным – украинский президент для этого даже специально попросил Байдена, чтобы тот учитывал это желание украинской стороны. Но Байден не согласился с этим – он хоть и позвонил Зеленскому и пригласил его летом посетить США с официальным визитом, все же перед встречей с Путиным не стал обязывать себя дополнительными условиями и обязательствами.

Третьей причиной является то, что Байден не прочь пересмотреть санкции в отношении России, особенно, касательно «Северного потока», объяснив это тем, что работы по последнему проекту уже близки к завершению…

Одним словом, предстоящая встреча двух президентов насыщена не только белыми, но и темными пятнами. Конечно, то, что Байден не принял предложение Зеленского еще не значит, что на встрече украинский вопрос не будет обсуждаться. Но американцы дали понять, что украинская тема не является для них самой приоритетной и Вашингтон может использовать ее как предмет для дипломатического торга.

Пусть будет так. Но если украинский вопрос не является приоритетным, тогда какую же тему можно и надо считать таковой для Вашингтона?

Мы часто напоминаем прошлую холодную войну. Начинать новую холодную войну или нет, зависит от желания и решения больших государств. Но мы желали бы Байдену придерживаться такой же принципиальности, которую проявили США по поводу прибалтийских республик. Почти полвека США не признавали аннексию этих республик Советами и после падения Советского Союза эти республики раньше всех стали свободными и суверенными…

Да, в настоящее время критика в адрес России не одобряется многими, потому что одной из важных сторон в текущем карабахском процессе является именно она, хотя по поводу ее миротворческой деятельности уже есть масса вопросов. Отдавая должное стараниям российской стороны, следует отметить, что иногда возникает необходимость оказать давление на Москву. Конечно, Баку не в состоянии влиять на Россию, потому что Азербайджан небольшое государство. Но у крупных государств довольно сложные отношения с Россией, и мы можем использовать эти противоречия. На одну из стран-сопредседателей Минской группы – Францию в этом плане не приходится полагаться, поскольку в последнее время ее руководство выступало не вполне адекватно по карабахской теме. Но США пока проводят взвешенную политику, и думается, что так будет и впредь. Если Азербайджан, Турция и Россия будут настойчиво проводить политику деблокады региона, США обязательно их поддержат. Потому что, это является для них вопросом психологии – несмотря на то, что США в своей практике широко используют экономические санкции, им не нравится, когда это делают другие. Вдобавок, у простого американца, даже у всего американского народа капиталистическое мышление, и по этой причине первым делом они требуют свободу для бизнеса или экономики…

Поэтому мы не должны тревожиться по поводу политики США в отношении нашего региона. Во-первых, в карабахском вопросе Азербайджан не вышел за границы своих территорий. Во-вторых, мы уже проводим в отношении Армении не изоляционную политику, а политику снятия блокады, даже для этого готовы взять на себя все технические стороны этого вопроса. Поэтому думается, что на встрече будут позитивные моменты и для всего южно-кавказского региона – не случайно, что перед встречей президентов помощник госсекретаря США посетил с визитом все три республики региона…