На днях США добавили Азербайджан в специальный список стран, которые якобы допускают серьезные нарушения религиозной свободы. Обнародовав ежегодный список «нарушителей», госсекретарь США Энтони Блинкен сохранил все 12 стран, которые уже были в черном списке прошлого года, дополнив его Алжиром, Азербайджаном, Центральноафриканской Республикой, Коморскими Островами и Вьетнамом в качестве стран, допускающих серьезные нарушения свободы вероисповедания.

Очередной факт предвзятого отношения к Азербайджану со стороны США вызывает негодование, особенно учитывая, что автором абсурдного доклада является общественная служба госкомиссии, руководимая Даниэллой Ашбахьян.

Эта особа ранее занимала должность одного из директоров Армянской Ассамблеи Америки — ANKA — крупнейшей армянской лоббистской организации в США. Именно поэтому в докладе не было упомянуто о варварстве армян на ранее оккупированных территориях Азербайджана, об уничтожении и присвоении историко-культурного наследия азербайджанского народа, осквернении мечетей и мусульманских кладбищ. В позорном докладе Госдепа ничего не сказано и о том, что армянские оккупанты использовали мечети в качестве места содержания скота, в том числе и свиней.

К сожалению, эти неопровержимые факты не нашли своего отражения в докладе Госдепа США. Тем самым американские политики, заигрывая с армянским лобби, теряют остатки доверия Азербайджана. Посредством обнародования предвзятого доклада США в очередной раз закрепили за собой реноме страны, которая не занимает объективной позиции к Азербайджану.

Очевидно, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана и усиление ведущей роли нашей страны на Южном Кавказе не дают покоя многим в Вашингтоне. До такой степени, что они не видят того, что происходит в любимой ими Армении, где участились случаи антисемитизма. Американские политики и чиновники предпочитают молчать об этом, не забывая говорить о желании стать посредниками в заключении мира между Азербайджаном и Арменией.

Примечательно, что на фоне обнародования предвзятого доклада очень интересно выглядят слова из рождественской проповеди армянского католикоса Гарегина Второго, который призвал паству «объединиться и использовать весь потенциал для воспрепятствования экспансионистским устремлениям и посягательствам Азербайджана».

«Для нас Арцах никогда не станет прошлым. Мы продолжим лелеять его в нашем сердце и в душе, прилагая все усилия для защиты прав арцахцев», — отметил католикос.

Как видим армянская церковь продолжает активно настраивать паству, внедряя реваншистские идеи, поощряет вражду и ненависть к Азербайджану. И не стоит наивно полагать, что армянская церковь ограничится лишь внедрением радикальных политических установок на проповедях.

Вся история армянской церкви наглядно и без прикрас показывает, что она подстрекала своих прихожан к ненависти и войне с соседними народами и государствами. Именно армянская церковь является одной из главных виновников того, что сегодня Армения оказалась в катастрофической ситуации, когда ее судьбу решают не ее власти и народ, а внешние игроки. И самое главное заключается в том, что, призывая паству объединится ради построения мирного будущего Армении, Гарегин Второй не говорит о том, что всего этого можно добиться только при условии достижения мира с Азербайджаном. Зато о поддержке усилий в этом процессе неоднократно заявлял Блинкен, ныне не замечающий деструктивной роли армянской церкви и обвиняющий Азербайджан в нарушении религиозной свободы…