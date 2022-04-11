Погибшего 27 марта под Киевом снайпера Эльнура Гасанова похоронили в минувшее воскресенье в Геранбойском районе, где проживала его семья. Ранее днем тело Гасанова было привезено в Азербайджан и передано семье. Несколько дней назад в Украине прошла торжественная церемония прощания с Гасановым, где прозвучал гимн Азербайджана на украинском языке.

Эльнур Гасанов воевал в направлении Ирпеня в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь», был известен как «Алик». Также замечу, что Эльнур Гасанов был участником 44-дневной Отечественной войны. Как справедливо заметил в комментарии # глава ОДАУ Хикмет Джавадов, азербайджанцы не впервые погибают в боях за суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Недавно героически погиб Исмаилов Рустам Исмаил оглы. Кроме того, 26 ноября прошлого года на фронте от пули снайпера погиб старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Наиб Али. Он родился в Азербайджане, жил в Харькове. Поступил в армию 2018 году и защищал вторую Родину», — подчеркнул он.

Глава ОДАУ напомнил, что ранее в боях за Украину погибли Ёлчу Алиев и Фариз Ибрагимов, сержант Сахиб Атакишиев и капитан Ильгар Багиров. «Да, азербайджанцы, родившиеся в Украине, проживающие в этой стране совершенно разное количество времени, многие из них сейчас противостоят российским оккупантам. Они сражаются за нашу и вашу свободу. Как когда-то за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана сражались украинцы», — подчеркнул он.

Глава ОДАУ вспомнил и о том, что несколькими днями ранее пришла трагическая новость о кончине одного из таких украинских героев Азербайджана. Наш грешный мир покинул пилот Леонид Кравец. Он был первым пилотом, который сообщил официальному Баку о Геноциде в Ходжалы. Именно он отвез Чингиза Мустафаева и военных на место этого чудовищного преступления. Это был поистине героический поступок!

«Помним мы и героизм Виктора Серегина. Как известно, 28 января 1992 года в 16 часов 20 минут управляемый им гражданский вертолёт Ми-8 с 47 пассажирами на борту был сбит пущенной со стороны армянских позиций тепловой ракетой «Стингер». После взрыва в воздухе и пожара в салоне Серёгин сумел отвести падающий борт подальше от жилых кварталов города Шуша, в район ретрансляционной вышки. Погиб вместе с экипажем и пассажирами. Виктор Серегин был похоронен в Аллее шахидов в Баку. Ему посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана. Буквально на днях, эвакуированные из Харькова в Кишинев, вдова и дочь Национального героя Азербайджана Виктора Серегина – Галина Михайловна Серегина и Оксана Викторовна Думенко вылетели в Баку. Мы чтили, чтим и будем чтить память всех наших героев. Как азербайджанцев, отдавших свою жизнь в боях за Украину. Так и украинцев, погибших в боях за Азербайджан. Светлая им всем память», подчеркнул Х.Джавадов.

Правда, тут есть и иная точка зрения. Азербайджанцев, участвовавших в российско-украинской событиях, ждет наказание в Азербайджане. Такое заявление сделал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. При этом, по его словам, если азербайджанец является гражданином России или Украины, призван в армию в соответствии с законами этих стран или воюет в добровольческих отрядах, то он не несет никакой ответственности по законам Азербайджана, заявил он.

«Однако если человек – гражданин Азербайджана и вступил в армию или добровольческие отряды другой страны, соответственно, он несет ответственность», – сказал парламентарий в беседе с местными СМИ. Как видим, Ф.Мустафа не озвучил личного отношения к проблеме. Он ее всего лишь обозначил, указав на существующие в АР законы.

Как сообщил Ф.Мустафа #, участие в военных действиях в другой стране, согласно законам Азербайджана, относится к тяжким преступлениям, сопоставимым с терроризмом, и этим людям «светит» от 10 лет.

Но тут, помимо законов, есть и существующие реалии.

Они таковы, что действительно, сотни этнических азербайджанцев ныне с оружием в руках противостоят российским оккупантам. Причем, тут есть как граждане Украины азербайджанской национальности, так и граждане Азербайджана, проживающие в Украине на основании наличия «посвидки», то есть документа, дающего право на временный или постоянный вид на жительство.

У тех, кто относится ко второй категории, в Украине есть семьи, дома, круг друзей, знакомых. Они реально считают Украину своей второй Родиной и не могут не защищать ее в момент нападения российских оккупантов. Как же быть, в таком случае, учитывая также и то, что нет срока давности для действия законов? То есть, если азербайджанец, воевавший за Украину в статусе гражданина нашей страны, получит в дальнейшем гражданство Украины, согласно букве закона может быть привлечен к уголовной ответственности в АР.

Выход из создавшейся ситуации мне видится один — ускоренная процедура отказа от гражданства Азербайджана для тех, кто воюет за Украину с паспортом нашей страны. Тем более, что в реальности это не такая уж и сложная процедура. Не говоря уже о том, что есть огромное количество людей, которые имеют как азербайджанский, так и украинский паспорт одновременно. Хотя, закон это запрещает.