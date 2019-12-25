Как будто шла по облачку: вспоминая Амину Дильбази

26 декабря 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской хореографической школы, выдающегося мастера танца, народной артистки республики Амины Паша гызы Дильбази. Ей принадлежат исключительные заслуги в сохранении многовековых традиций азербайджанского танцевального искусства.

В сентябре вышло распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази. В эти дни азербайджанская общественность, представители творческой интеллигенции широко отмечают эту дату, вспоминая многогранный талант и мастерство великой азербайджанской танцовщицы.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан при поддержке общественного деятеля Азера Аллахверанова прошло мероприятие, посвященное памяти признанного мастера танцевального искусства Азербайджана.

Дочь Амины Дильбази Парвин Мурадова, присутствовавшая на мероприятии, рассказала, что юбилей перешел границы Азербайджана. Он захватил все континенты, так как ученики и последователи ее мамы живут во всех уголках планеты, отмечая этот день на разных уровнях.

«Я получила множество писем, и это было очень трогательно. Звание народного артиста можно получить, но любовь и признание народа получить гораздо сложнее. Мою маму народ любит и помнит, и это дорогого стоит», –заявила она.

П.Мурадова уже давно не живет в Азербайджане, но не теряет связь со своей Родиной. Несколько лет назад она стала директором по культуре и образованию азербайджано-американской ассоциации Флориды.

«Я очень благодарна комитету по работе с азербайджанской диаспорой, которую возглавляет Фуад Мурадов. Он попросил меня однажды поделиться своими планами, спросил, что я могу дать Азербайджану? На что я ответила, что могу дать очень много. Мне посчастливилось родиться в семье двух корифеев – Джовдета Гаджиева и Амины Дильбази»–говорит она.

П.Мурадова хорошо понимает роль женщины на Востоке, движение позитивного феминизма. Две ее бабушки одновременно привели своих детей к Узеиру Гаджибекову в смутные послереволюционные времена. Им нужен был совет, как найти место в новой жизни, и тот им очень в этом помог.

Узеир Гаджибеков был уникальной личностью, открывшей многих наших выдающихся деятелей искусства. Он сказал маме Амины Дильбази о том, что ее дочери стоит для начала заняться фортепиано, и она брала уроки у Асафа Зейналлы.

«Наверно немногие знают, что она была пианисткой. Папе он посоветовал обучиться игре на скрипке, но дедушка был против, считая, что у того должна быть какая-то специальность, например, инженер. И папа занимался скрипкой втайне от него. Все мои дети прикоснулись к музыке, и в этом заслуга моих бабушек. Моя дочь начала заниматься скрипкой в 4 года, и мой папа давал ей уроки по телефону. Она стала лауреатом международного конкурса в Италии, играла в Карнеги- холл»–рассказала П.Мурадова.

По ее словам, Амина Дильбази не только занималась фортепиано, но и была гимнасткой. Бабушка к тому же рискнула отдать свою дочь на сцену в то время, когда это не приветствовалось. В те времена на Востоке это был вызов обществу и в то же время призыв: «Девочки, вы можете и должны добиться многого».

П.Мурадова подчеркнула, что это важно для нее, как для женщины и матери, она на этом примере воспитывает свою дочь.

«Я горжусь своими бабушками, которые смотрели в будущее. Хочу сказать молодым женщинам, что у них нет преград. Если у вас есть желания и стремления никогда не думайте, что у вас что-то не получится»–заявила она.

В следующем году при поддержке диаспоры планируется провести международный танцевальный фестиваль имени Амины Дильбази, поделилась планами ее дочь. На фестивале будет представлен азербайджанский танец в чистом его виде, и большое внимание будет уделено национальным костюмам.

«Азербайджанская культура богатая, глубокая, но этот кладезь все чаще обходят стороной и ищут легкие пути. Этого,– подчеркивает П.Мурадова,– делать нельзя. Сохранилось видео, где мама проводит мастер класс для представителей Турции. Она объясняет, как надо ходить по сцене. Сейчас так никто не ходит, сейчас бегают. А мама плыла, как будто шла по облачку. Это видео обязательно должны посмотреть дети, занимающиеся сейчас азербайджанским танцем. Амины Дильбази уже нет, но ее дело живет. Мы счастливый народ, что имеем таких представителей».