Как армяне хотели поймать «сирийского наемника» и подставили курдского боевика – ВИДЕО

Разыгрываемый армянской пропагандой фарс по поводу наличия в Карабахе якобы сирийских наемников, сражающихся на стороне азербайджанской армии, приобретает фантасмагорические очертания. Если ранее демонстрировались радиоперехваты на арабском языке, «свидетельствующие» о сирийских наемниках, чье сомнительное происхождение вызывало множество вопросов, то сейчас армянская сторона решила показать общественности «взятых в плен сирийских наемников». Но и здесь азербайджанской стороне не составило особого труда разоблачить армянскую ложь.

Так, на днях помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев разоблачил очередной армянский фейк. Министерство обороны Армении заявило о том, что в конце октября в Карабахе был пленен уроженец сирийского города Хама по имени Михраб Мухаммад Аль Шхаир. В приведенном видео «плененный сирийский наемник» рассказывал о вербовке боевиков в Сирии, а после переброске через Турцию в Азербайджан.

Гаджиев заявил, что представленное минутное видео с «пленённым сирийским наемников» на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящем на арабском языке со специфическим акцентом.

«На 47-й секунде видео человек тихо говорит по-курдски, а затем по-арабски», — отметил Гаджиев, предположив, что данное лицо может быть членом Рабочей партии Курдистана (PПK).

«Это факт, что в составе армянских вооруженных силах есть члены PПK, переброшенные из Сирии и Ирака. Этот человек затрудняется озвучивать текст, который был вызубрен или представлен через суфлера», — заявил Гаджиев.

Через пару дней армянская сторона заявила о «пленении очередного сирийского наемника». По сообщению Минобороны Армении, им является житель села Зиядия района Джиср-эш-Шугур сирийской провинции Идлиб Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи.

В приведенном видео Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи отмечает, что отбор наемников происходил на сирийско-турецкой границе близ КПП Баб-аль-Салам. С его слов, за участие в боевых действиях всем наемникам пообещали две тысячи долларов США в месяц, а за голову каждого армянского солдата платили еще по 100 долларов.

Но и эта очередная ложь приказала долго жить. Так, в соцсетях появились видеокадры, на которых «плененный» Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи сидит в окружении вооруженных лиц, которые скандируют лозунги на курдском и армянском языках. При этом, Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи держит в руках флаг самопровозглашенного Курдистана.

Несмотря на это, МИД Армении распространило заявление, в котором отмечает, что «факт наличия сирийских наемников в Карабахе» не только подтвержден спецслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, многочисленными партнерами и международным сообществом, но и уже прямыми свидетельствами самих наемников. Хотя по большому счету этим заявлением МИД Армении разоблачает самого себя. Видеокадры, в которых курдских боевиков выдают за сирийских наемников, являются неопровержимыми свидетельствами того, что на стороне Армении в Карабахе воюют члены PПK.