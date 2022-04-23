Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился в Украину из Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине», — написал Кадыров.

Глава Чеченской республики подчеркнул, что «сотни патриотов со всей России в ближайшее время прибудут в точку дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью».

По его словам, каждый из добровольцев успел пройти полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы обучили их основным азам военного искусства, добавил Кадыров.