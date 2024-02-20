Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз груз состоит из различного электрооборудования, сообщило министерство энергетики.

«Гуманитарный груз включает более 670 тыс. метров электрокабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов», — говорится в сообщении.

Груз доставит из Сумгайытского технологического парка колонна из 25 фур.

В Минэнерго добавили, что гуманитарная помощь отправлена «для поддержки восстановления устойчивого электроснабжения пострадавших территорий».