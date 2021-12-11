Уточнение административных границ Чечни и Ингушетии в 2018 году было произведено по федеральному распоряжению, никаких взаимных претензий нет. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Глава республики напомнил, что изначально ингушская сторона выступила за уточнение границ.

«Рассмотрение вопроса проходило в полпредстве по СКФО, присутствовало шесть человек, подняли все документы, уступили весомую часть земель Республике Ингушетия», – отметил он.

Кадыров заверил, что никаких претензий руководства Ингушетии и полпредства в СКФО к Чеченской Республике по этому вопросу нет. По его словам, Конституционный суд РФ рассмотрел и оставил вопрос без изменения.

«Все в рамках закона с обоюдным согласием, граница лежит строго по линии, начерченной ингушской стороной», – подчеркнул политик.

Напомним, во время заседания СПЧ режиссер Александр Сокуров предложил поразмышлять над конструкцией государства и «отпустить» всех, кто хочет «жить своей жизнью». Владимир Путин в ответ призвал не толкать страну к опасной черте и с осторожностью относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри России.

Ранее данный инцидент прокомментировали в Кремле (aif.ru)