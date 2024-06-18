Глава Чечни Кадыров организовал сеть фиктивных компаний, которые получают значительные суммы из бюджета и используют их в интересах его родственников, сообщает интернет-издание «Проект». Среди таких компаний — «Бенофон», «Орбита» и «Изумруд». По данным расследования, эти фирмы функционируют как прикрытие для незаконных операций.

В отчетности указывается, что «Бенофон» и «Орбита» занимают лидирующие позиции среди чеченских компаний по выручке, которая составила $456 млн и $467 млн соответственно. Несмотря на значительные активы, у них практически нет сотрудников и подрядчиков, а фактическим владельцем выступает одно лицо.

В 2023 году «Бенофон» получила значительные суммы из бюджета Чечни. По данным издания «Проект», из общей суммы в $739 млн, поступивших на счета компании, треть была перечислена из бюджета республики. Особо выделяются суммы от мэрии Грозного «на ремонт школ и госконтракты», перечисленные компаниями, связанными с семьей и кланом Кадыровых через фонд имени Ахмата Кадырова.