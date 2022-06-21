Национальная гвардия Украины отмечает, что ее бойцы вместе с побратимами продолжают уничтожать российских солдат в Северодонецке. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

«Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Видео, обнародованное 21 июня, озаглавлено «бой в городе Северодонецке».

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что россияне не прекращают штурм для установления полного контроля над Северодонецком.