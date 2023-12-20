Израиль выдвинул предложение палестинскому движению ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Израиль начал выдвигать предложения о прекращении боевых действий в обмен на заложников, которые все еще находятся в плену в Газе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Израиль предлагает поэтапное освобождение заложников, включая женщин, с конечной целью освобождения всех израильских пленных, находящихся в секторе Газа.

По данным источников CNN, боевые действия в анклаве могут быть приостановлены не неделю или две.