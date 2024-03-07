Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа. Об этом он сказал на церемонии окончания курса боевых офицеров.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах», — цитирует его РИА Новости.

Он также подверг критике тех, кто выступает против того, чтобы израильские войска вторглись в Рафаху.

«Те, кто говорят нам не действовать в Рафахе, имеют в виду, что мы должны проиграть войну. Этого не произойдёт», — отметил Нетаньяху.