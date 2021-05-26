Правительство Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан России, среди которых актеры театра и кино, певцы. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

Санкции применяются за нарушение посещения Крыма, проведение там гастрольной деятельности, участие в съемках кинолент.

В списке значатся актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов. Кроме того, в нем значатся певица и телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

Санкции предполагают отказ в предоставлении виз, применение «других запретов въезда на Украину».