Тайвань зафиксировало в среду в районе острова 35 летательных аппарата и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в Twitter тайваньского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 06:00 (02:00 по бак.вр) в районе Тайваня выявили 35 летательных аппаратов и 11 кораблей НОАК.

В Минобороны Тайваня подчеркнули, что 15 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, а также совершили заход в юго-западную часть опознавательной зоны противовоздушной обороны острова. Среди них истребители Су-30, J-16, J-10, разведывательный беспилотник типа BZK-005, а также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-200.

В публикации отметили, что вооруженные силы Тайваня отслеживают ситуацию, и поручили боевым патрульным самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на данные действия.

Ранее тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 91 летательного аппарата и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

До этого стало известно, что военные КНР начали отрабатывать окружение Тайваня в ходе трехдневных учений, в которых задействованы десятки самолетов и кораблей. (Газета.Ру)