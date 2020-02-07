К чему приведет введение единого тарифа на такси?

Такси в нашей столице огромное количество. Это связано в первую очередь с тем, что пассажироперевозки для немалого процента граждан – единственный способ заработать. С одной стороны, засилье такси создает определенные проблемы, с другой — у пассажиров большой выбор.

Данная услуга — одна из немногих, где не наблюдается подорожание, и поездка на такси по карману многим. Но вскоре, как считают многие граждане, ситуация может измениться в худшую сторону.

Напомним, что Бакинское транспортное агентство собирается установить единый тариф на такси. После этого, как считают в данной структуре, проблема с ценами разных служб такси будет устранена. В первом квартале года будут рассчитаны экономически обоснованные тарифы и представлены в соответствующие органы. Планируется завершить работу в течение 6 месяцев.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов заявил #, что данное решение неоднозначно и рассматривать его надо не с одной стороны.

«Если говорить о единой тарифной ставке, то она могла бы быть при социализме, когда таксопарки были государственными и государство назначало цену за проезд. При этом не имело значения, на какой машине оказывается услуга. Да и выбор тогда был невелик– москвичи и ГАЗ-24 Сегодня же в стране много частных компаний, предоставляющих услуги такси. К тому же, любой, у кого есть машина, может купить себе знак такси за 5 манатов и «бомбить»,– говорит он.

По словам Ф.Мамедова, цена должна зависеть, в частности, от комфортабельности автомобиля. Одно дело – платить за поездку в удобной, большой и новой машине, другое — за поездку в развалюшке, в которой негде развернуться.

«А ведь если в стране будет принят единый тариф, то в обоих случаях платить придется одинаковую сумму, что несправедливо. Логистика ценообразования должна быть другая. Если хотя бы будет градация по классам — эконом, бизнес, супер-бизнес класс, тогда другое дело, но вряд ли такой сортировкой у нас кто-то будет заниматься»,–считает он.

Ф.Мамедов полагает, что от нововведений населению не будет ничего хорошего. Сейчас клиент имеет юридическое право поторговаться, поймав такси, а с единой ценой сделать это будет невозможно.

Эксперт отметил, что если цель – уменьшить количество такси, то тут можно было бы пойти другим путем. Важно учитывать, что расходы частников и средних компаний будут отличаться от расходов крупных компаний. У последних все поставлено на конвейер, и они могли бы легко убрать с рынка «левые» такси, установив демпинговые цены. У больших компаний себестоимость услуг ниже, они имеют возможность намного снизить цены. Средние компании и нелегальные такси уйдут с рынка, если им невыгодно будет работать. «Но сейчас возможен другой сценарий, если владельцы больших компаний будут лоббировать идею введения единого тарифа. Тогда тарифная ставка может оказаться самой высокой.

Если бы повысили качество услуг без ущерба для кошелька пассажира — это был бы положительный момент. Но боюсь, что решение окажется не в пользу населения. Цены вырастут, а качество – нет»,– сказал Ф.Мамедов.

Эксперт в области транспорта АзерАллахверанов уверен, что введение единого тарифа является важным инструментом улучшения качества услуг в данной сфере. Сейчас услуги такси предлагает множество компаний и частных лиц. Между ними, по его словам, идет конкурентная борьба, но она основана исключительно на ценообразовании. Чем ниже цена — тем больше клиентов, потому каждый старается предложить более низкую стоимость проезда.

«Из Сумгайыта до Баку можно доехать на так называемых одноманатаных такси. Манат берут с человека, а всего едет 4 пассажира. Конечно, то, что потребителю предлагается выгодная цена – плюс, но при этом забывается о комфорте и безопасности пассажиров. Когда будет введен единый тариф, именно они выйдут на первый план. Люди будут обращаться в те компании, у которых лучше машины, более квалифицированные и вежливые водители»,– отметил он.

Но, как подчеркивает А.Аллахверанов, важно, чтобы выбранный тариф был по карману среднестатистическому гражданину. Сейчас у многих фирм — перевозчиков следующая расценка: 2,6 маната за 3 километра, и это, по мнению эксперта, нормальная цена.

«Цену устанавливают либо в договорном порядке, либо ее озвучивают диспетчеры, исходя из маршрута. Благодаря единому тарифу удастся избежать неразберихи с ценами. В каждом такси будут установлены таксометры, так что все будет прозрачно»,– сказал он. К тому же такая мера, по его мнению, поможет бороться с нелегальным извозом. Сейчас по некоторым данным в незаконных пассажироперевозках задействовано порядка 25 тысяч такси. По словам А.Алахверанова, надо заинтересовать их выйти из тени. Когда система заработает, обращаться клиенты будут преимущественно к тем, кто работает легально.