К 1 млн приближается число азербайджанских туристов в Турции

Турцию ежегодно посещает около 800 тысяч туристов из Азербайджана, и в краткосрочной перспективе этот показатель может достичь 1,5 миллиона. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает Ассоциация отельеров Турции (TÜROB).

В сообщении отмечается, что Турция является основным туристическим направлением для граждан Азербайджана.

В то же время Азербайджан постепенно становится одним из крупнейших туристических рынков для Турции, говорится в сообщении.

Туристический потенциал Азербайджана был представлен на презентации, организованной в Баку TÜROB при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, турецкой авиакомпании Turkish Airlines, Торговой палаты Стамбула.

Как сообщила на презентации глава TÜROB Мюберра Эресин, численность населения Азербайджана составляет около 10 миллионов человек, из которых около 5,8 миллиона посещает зарубежные страны.

По ее словам, Турция является основным туристическим направлением для азербайджанцев.

«Далее следуют Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Грузия и Украина. Азербайджанцы приезжают в Турцию в туристических целях, на лечение, а также для шопинга и получения образования. Расходы азербайджанцев в Турции превышают расходы среднестатистического туриста», — сказала Эресин.