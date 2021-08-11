Согласно моделям, составленным учеными на основе нескольких медицинских баз данных Нью-Йорка в период с ноября 2020 по апрель 2021 года, штамм с обозначением B.1.526 показал «значительно увеличенный риск летальных исходов в группах старших взрослых: на 46% среди возрастной группы 45-64 года, на 82% среди людей в возрасте от 65 до 74 лет и на 62% среди тех, кому старше 75 лет <…> по сравнению с базовым риском летальных исходов у предыдущих вариантов».

По расчетам ученых, штамм «йота» также заразнее других вариантов коронавируса на 15-25% и может обходить иммунную защиту у 10% ранее переболевших людей. «Новые варианты SARS-CoV-2, такие как B.1.526, могут увеличивать заразность, избегать ранее выработанный иммунитет и увеличивать тяжесть заболевания. Ранняя подготовка и пристальный мониторинг вариантов SARS-CoV-2 и их эпидемиологических характеристик критически важны для ответа на пандемию COVID-19, так как она остается глобальной угрозой для общественного здравоохранения», — резюмируют авторы исследования.

В опубликованном в июле эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на продолжающееся распространение отличающихся высокой заразностью вариантов мутирующего коронавируса. В частности, за неделю число стран, в которых циркулирует вариант «дельта», выросло с 96 до 104. Штамм «альфа» присутствовал, по состоянию на 6 июля, в 173 странах, вариант «бета» — в 122, а «гамма» — в 74 странах. ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами «йота», «эта», «каппа» и «лямбда». Кроме того, в поле зрения организации находятся 15 штаммов, в том числе выявленный в России в январе вариант АТ.1, который был включен в список для мониторинга ВОЗ 9 июня. В этой группе под наблюдение взяты разновидности коронавируса, которые «могут представлять риск в будущем», хотя на настоящий момент таких свидетельств нет.